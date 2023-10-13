الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

أمين الجامعة العربية يطالب أمين الأمم المتحدة بالتدخل لمنع “جريمة حرب جديدة” في غزة

13 أكتوبر، 2023
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وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطابا عاجلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبه خلاله بضرورة “أن يضع ثقله السياسي والمعنوي” للحيلولة دون “جريمة حرب جديدة” يخطط الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها في قطاع غزة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الجمعة أن أبو الغيط أوضح في خطابه أن “جريمة الحرب” التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي تأتي باعتبارها جزءا من حملته “الدموية المخزية” ضد قطاع غزة عبر مطالبته جميع سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فورا إلى جنوبه.

وأضاف أن “هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول وأنها سوف تؤدي إلى معاناة لا حدود لها للفلسطينيين من سكان قطاع غزة” إلى جانب ما تمثله من “انتهاك صارخ وفج” للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري للسكان أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.

وأكد أبو الغيط أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي “لا يعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسئولة عن الهجمات ضدها وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة عبر استهدافهم على نحو عشوائي بلا أي تمييز”.

وناشد في ختام الخطاب غوتيريس ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن إدانة هذا المسعى الجنوني للاحتلال الإسرائيلي بنقل السكان وإدانته بشكل حازم وواضح والعمل على نحو حثيث مع جميع الأطراف ذات التأثير لوقف تنفيذه.

وأكد أبو الغيط أن السماح بمباشرة هذه “السياسة الجنونية” سيمثل “عارا على جبين المجتمع الدولي للأبد” مشددا على أن “الظرف يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة”.

المصدر
وكالات
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13 أكتوبر، 2023
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