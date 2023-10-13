حمدان العازمي: تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة “لا يمكن السكوت عنه”

حمدان العازمي: تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة “لا يمكن السكوت عنه”

أكد عضو مجلس الأمة الكويتي عضو البرلمان العربي النائب حمدان العازمي أن التصعيد “الخطر” في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “أمر لا يمكن السكوت عنه” مشددا على أن هذه القضية ليست قضية فلسطين وحدها “بل قضية الدول العربية والإسلامية”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي في إطار التحضير للجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان المقررة غدا السبت.

وشدد العازمي على أن الاحتلال الإسرائيلي هو من بدأ الحرب باعتباره القوة القائمة بالاحتلال مؤكدا أن “تدخل بعض الدول الكبرى في القضية يستوجب أيضا تدخل الدول العربية والإسلامية وتقديم أشكال الدعم كافة للشعب الفلسطيني لاسترداد أرضه وحقوقه المشروعة”.

وتساءل العازمي عما “تنتظر من حصار نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة والاعتداء عليهم” مضيفا أنه “بالتأكيد بعد عقود عديدة من الاحتلال سوف ينفجر هذا الشعب في وجه المحتل”.

وتابع “لا يضيع حق وراءه مطالب” مؤكدا أن البرلمان العربي سوف يتخذ موقفا “واضحا وحازما” فيما يتعلق بهذا العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وفي سياق الاجتماعات التحضيرية لجلسة البرلمان العربي غدا قال العازمي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت عددا من المقترحات المتعلقة بخطة عملها التي تقوم على أربعة محاور رئيسية منها النشاط التشريعي وتعزيز آليات حقوق الإنسان ومتابعة مسيرة العمل العربي المشترك إلى جانب آليات الدعم البرلماني والنشاط الخارجي.

وأوضح أنه تم بحث مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي بشأن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر مبينا أنه تم الاتفاق على تحويل المقترح لدراسته عبر لجنة مشتركة من اللجنتين التشريعية والاجتماعية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت مقترحا حول حث الدول العربية للانضمام إلى الاتفاقية العربية الخاصة بالمحكمة العربية للتحكيم التجاري وذلك لحل النزاعات التجارية التي تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والدول حيث تمت الموافقة على المقترح بأغلبية الأصوات.

وأوضح العازمي أن الاجتماع ناقش كذلك إعداد رؤية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.