الهلال الأحمر التركي: طائرة شحن تحمل مساعدات لقطاع غزة تصل إلى مصر

قال الهلال الأحمر التركي اليوم الجمعة إن طائرة عسكرية تركية محملة بمساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وصلت إلى مصر في الوقت الذي وصف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في القطاع بأنها “غير مقبولة”.

وقال الهلال الأحمر التركي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “هبطت أول طائرة محملة بمساعداتكم. ويتم تحميل إمدادات المساعدات التي تم توفيرها لغزة بتبرعاتكم والتي وصلت إلى مصر على شاحنات في مطار العريش”.

ولم يذكر الهلال الأحمر طبيعة الإمدادات التي تشملها المساعدات، لكن قناة تي.آر.تي خبر الرسمية ذكرت أن الشحنة تشمل إمدادات غذائية وطبية، مضيفة أنها ستنقل إلى غزة عبر معبر رفح المصري.

وأظهرت لقطات المساعدات وهي يتم تفريغها في مطار العريش، والتي نشرها الهلال الأحمر التركي على منصة إكس، الصناديق المغطاة بشعار هيئة إدارة الكوارث التركية وبالأعلام التركية والفلسطينية. ولم ترد إدارة الكوارث والطوارئ حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

عرضت تركيا التوسط في الاشتباكات غير المسبوقة بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحثت سكان قطاع غزة على عدم الاستجابة لتحذير الاحتلال بالانتقال إلى الجنوب اليوم الجمعة قبل اجتياح بري متوقع قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

كما دعمت أنقرة القضية الفلسطينية وتستضيف أعضاء من حماس، بينما تدعم حل الدولتين.

وفي تكرار لتصريحات سبق أن أدلى بها، قال أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الجمعة إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في غزة غير مقبولة، وأن أنقرة تعمل على إيصال المساعدات إلى غزة.

وقال مسؤول تركي كبير هذا الأسبوع إن أنقرة تجري محادثات مع حماس لإطلاق سراح سجناء مدنيين.

وتأتي شحنة المساعدات اليوم الجمعة في الوقت الذي يتوجه فيه وزير الخارجية التركي إلى القاهرة لإجراء محادثات حول قضايا إقليمية وثنائية. والزيارة هي الأولى بين بلدين يعملان على إصلاح العلاقات بعد سنوات من العداء إثر إعادة السفيرين.