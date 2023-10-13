أحمد لاري يؤكد ضرورة تقديم المساعدات لغزة “بغض النظر عن العوائق القائمة”

أكد عضو مجلس الأمة الكويتي عضو البرلمان العربي النائب أحمد لاري اليوم الجمعة ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة “بعض النظر عن العوائق القائمة”.

ودعا لاري في تصريح أدلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للبرلمان العربي في القاهرة الدول العربية كافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة مطالبا المجتمع الدولي بتسهيل دخول المساعدات الانسانية لتخفيف المعاناة عن القطاع.

وفي سياق آخر قال لاري إن اللجنة تناولت عدة موضوعات وتوصيات رفعت إلى اجتماع البرلمان العربي غدا السبت تشمل جوانب تشريعية وجوانب تتعلق بالعمل العربي المشترك والتنمية المستدامة والتنسيق بين البرلمانات العربية.

وأضاف أن الموضوعات تشمل كذلك دعم العمل التطوعي في الدول العربية موضحا أن هناك الكثير من النماذج حدثت سواء في سوريا وليبيا والمغرب.

وقال إن اللجنة بحثت أيضا الحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل مشيرا في هذا الإطار إلى وجود خلل بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق وذلك لغياب الرؤية والأهداف في أغلب الدول العربية نظرا لعدم وجود خطط للاستفادة من الطاقة البشرية والمادية.

وطالب لاري الاستراتيجيين والمخططين على مستوى الدولة في الدول الأعضاء بالتركيز في هذا الشأن للحفاظ على الطاقات والموارد العربية والتوجه للأولويات المطلوبة والواضحة.

وأوضح أن اللجنة أكدت كذلك على القيم المجتمعية وحماية الأسرة والشباب وهذا دور اللجنة الاجتماعية ويوجد عدد من التوصيات رفعت لجلسة الغد.

من جانبه أكد عضو مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العربي النائب خالد العتيبي في تصريح مماثل ل(كونا) أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت الكثير من الدراسات التي تعزز التعاون العربي في المجال المالي والاقتصادي.

وقال العتيبي إنه تم التصديق على محاضر وتوصيات الاجتماع السابق للبرلمان العربي الذي عقد يونيو 2023.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الموضوعات المالية المتعلقة بمساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي للعام المالي 2023 إلى جانب التقرير المعني بدراسة بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي عند انتهاء أجلها.

وذكر العتيبي أن الاجتماع تناول اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم لدراسة أهميتها ودورها في حفظ المصالح العربية مشيرا إلى أنه ستتم موافاة لجنتي التشريع وحقوق الإنسان بنتائج هذه الدراسة.

وعن التزام الدول بالمساهمات المالية في البرلمان العربي قال إن أغلب الدول ملتزمة ولكن بعض الدول لظروف سياسية معينة لديها تأخير في سداد المديونيات مبينا أن هذا لم يؤثر على عمل البرلمان.

وحول تعزيز التعاون العربي في المجال المالي والاقتصادي من قبل البرلمان لمساعدة صناع القرار في العالم العربي في هذه القضايا أكد العتيبي أن هناك الكثير من الدراسات في هذا الشأن التي تمت مناقشاتها ورفعت للتصويت عليها وإدراجها في البرلمان ورفعها إلى الجامعة العربية للبت فيها.