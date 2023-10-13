العاهل الأردني يحذر من محاولة تهجير الفلسطينيين من أرضهم

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الجمعة من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم.

وقال الديوان الملكي الاردني في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده العاهل الأردني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الاردنية عمان.

وشدد الملك عبدالله خلال اللقاء على ضرورة عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين محذرا من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة وضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة وعدم إعاقة عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة لكي تقوم بواجباتها الإنسانية.

ولفت الى أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع تدهور الأوضاع وتوسعها إلى الضفة الغربية مجددا التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة.

وشدد العاهل الاردني على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس لافتا الى الاستمرار في حماية ورعاية هذه المقدسات بموجب الوصاية الهاشمية عليها.