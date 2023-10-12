روسيا: القصف الإسرائيلي لمطاري دمشق وحلب انتهاك لسيادة سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن القصف الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب في سوريا الذي وقع اليوم الخميس يعد انتهاكا لسيادة سوريا والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

ولفتت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت هذه المرة أيضا منشآت البنية التحتية عرضت حياة أناس ابرياء للخطر وشكلت خطرا على الملاحة الدولية.

وقالت إن تلك الهجمات تشكل خطرا جسيما في ظل تدهور الاوضاع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحذرت من عواقب خطرة لتلك الهجمات وأنها قد تؤدي إلى تصعيد عسكري في عموم المنطقة وهو مالا يجوز السماح بحدوثه.

واليوم أعلنت سوريا أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه “عند الساعة 50ر13 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة”.

ووصفت الوكالة بأنه “محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية”