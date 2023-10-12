وزير الداخلية يعود للبلاد بعد زيارة رسمية إلى السعودية

الخالد يعود للبلاد بعد زيارة رسمية إلى السعودية

12 أكتوبر، 2023
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عاد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الى البلاد اليوم الخميس الموافق 2023/10/12 بعد زيارته الى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس وفد أمني .

حيث التقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح خلال الزيارة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني وتوسيع أفق التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة والأمور ذات الاهتمام المشترك.

واكد الخالد على عمق العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشدداً على ضرورة زيادة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والتداعيات التي تمر في المنطقة.

المصدر
وزارة الداخلية
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12 أكتوبر، 2023
0 126 دقيقة واحدة

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