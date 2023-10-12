مراقب الاسواق بادارة التدقيق بمحافظة الفروانية مشعل الديحاني

بلدية الكويت: مخالفة 8 محلات تجارية بالعارضية الصناعية ضمن الجولات التفتيشية على التراخيص والإعلانات

12 أكتوبر، 2023
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أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس مخالفة 8 محلات تجارية في منطقة العارضية الصناعية بمحافظة الفروانية وذلك ضمن حملة الجولات التفتيشية الخاصة التي تقوم بها فرقها للتأكد من التراخيص الصحية وتراخيص إعلانات المحال.

وقال مراقب الاسواق بإدارة التدقيق بمحافظة الفروانية مشعل الديحاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن البلدية مستمرة في حملاتها التفتيشية على مدار العام بهدف تعزيز الدور الرقابي في تطبيق قوانين ولوائح البلدية.

وأضاف الديحاني أن الفريق الميداني ركز اليوم التفتيش على تراخيص المحال والاعلانات للتأكد من سريان ترخيصها.

وأكد أن الفريق مستمر بمخالفة المحال التجارية التي لا تلتزم بضوابط واشتراطات لائحتي المحلات والاعلانات فيما يخص الترخيص الصحي وترخيص إعلان المحل.

المصدر
كونا
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12 أكتوبر، 2023
0 35 أقل من دقيقة

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