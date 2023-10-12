وصول طائرة أردنية إلى مطار العريش المصري لتسليم مساعدات للجانب الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري اليوم الخميس وصول طائرة أردنية إلى مطار (العريش) الدولي المصري لتسليم مساعدات إنسانية وأدوية تحملها على متنها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر المصري في بيان أنها تعمل على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق المستمرين مع نظيرتها في قطاع غزة لإيصال المساعدات من داخل مصر وخارجها إلى الفلسطينيين عبر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف البيان أن الهلال الأحمر المصري يعمل على رصد وتوفير جميع الاحتياجات الإغاثية والملحة للفلسطينيين الذين تضرروا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي العنيف والمتواصل على القطاع.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية في وقت سابق اليوم دعت القاهرة جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار (العريش) تمهيدا لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وحددت السلطات المصرية مطار (العريش) لاستقبال المساعدات الإنسانية كافة من الدول والأطراف والمنظمات الدولية المختلفة لتقديمها إلى الجانب الفلسطيني تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

وشددت مصر وفقا للبيان على أن “المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم المبادرة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن”.

وأضافت أنه “بخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة فإن معبر (رفح) الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة”.

غير أنها أوضحت أن تعرض “مرافق المعبر الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي”.

وطالبت مصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة “تجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع”.