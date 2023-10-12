وزير التربية يُحيل المسؤولين عن حادثة فقد طالب “التربية الخاصة” للتحقيق مع إيقافهم عن العمل

وزير التربية يُحيل المسؤولين عن حادثة فقد طالب “التربية الخاصة” للتحقيق مع إيقافهم عن العمل

وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع بإحالة المسئولين عن حادثة فقد طالب التربية الخاصة) للتحقيق وإيقافهم عن العمل وتعمل الوزارة حالياً على الوقوف على كافة جوانب هذا الحادث والكشف عن ملابساته ليتم محاسبة المقصرين. ويشدد الدكتور المانع على أن سلامة الطلبة هي أولويتنا القصوى.

وأكد المانع حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية آمنة لطلبتها و اتباع إجراءات إدارية سليمة و متكاملة في مدارسها.