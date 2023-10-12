سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك إسبانيا بالعيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك إسبانيا بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلاله الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة إسبانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلال الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.