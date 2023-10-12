صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك إسبانيا بالعيد الوطني لبلاده

12 أكتوبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلاله الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة إسبانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلال الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
12 أكتوبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الأرصاد الجوية: طقس نهاية الأسبوع حار نهارا ورطب نسبيا ومائل للحرارة أول الليل ومعتدل آخره

12 أكتوبر، 2023

دولة الكويت تعرب عن قلقها بشأن تطورات التصعيد بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

12 أكتوبر، 2023

دولة الكويت: العمل المتعدد الأطراف هو الطريق الأمثل للتصدي لتحديات نزع السلاح من المنطقة

12 أكتوبر، 2023

وزير الإعلام الكويتي يشارك في اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط

12 أكتوبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى