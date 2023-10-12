الأرصاد الجوية: طقس نهاية الأسبوع حار نهارا ورطب نسبيا ومائل للحرارة أول الليل ومعتدل آخره

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الاسبوع سيكون حارا نهارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية ومائلا للحرارة أول الليل ومعتدل الحرارة آخره.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يضعف تدريجيا ويكون مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة أحيانا مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر القراوي أن طقس نهار اليوم حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و 42 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.

وأضاف أن الطقس الليلة سيكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و 29 أما البحر فخفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.

وأفاد ان طقس غد سيكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 39 و42 أما البحر فخفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.

وبين ان طقس ليل غد سيكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 23 و 28 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.

وبالنسبة ليوم السبت نهارا توقع القراوي أن يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و 41 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.

وذكر ان ليل السبت سيكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و 28 درجة مئوية أما البحر فخفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.