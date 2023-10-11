وزير الإعلام يشارك في اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي

وزير الإعلام الكويتي يشارك في اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط

12 أكتوبر، 2023
0 32 دقيقة واحدة

شارك وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري في الاجتماع الـ27 لوزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الأربعاء في مسقط.

وقالت وزارة الإعلام في بيان لها إن الاجتماع عقد برئاسة وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

ووفق البيان استعرض الاجتماع الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية وحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات إضافة إلى مقترح تنظيم منتدى ثقافي خليجي.

وصاحب الاجتماع حفل تكريم المبدعين الخليجيين في المجال الفني والثقافي حيث كرم وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية‏ عبد الرحمن المطيري والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن علي السنيدي الفنانين الكويتيين عبد الله الحبيل في مجال الفنون الأدائية والفنانة سناء الخراز في مجال الغناء وخالد بوحمد وناصر فرس في مجال الآثار والمتاحف إضافة إلى متحف الباحث في التراث فهد العبد الجليل.

سبق الاجتماع اجتماعات تنسيقية إذ شارك الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في الاجتماع التنسيقي لوكلاء الثقافة الخليجيين بحضور مدير إدارة الآثار والمتاحف مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالإنابة في المجلس محمد بن رضا ورئيس قسم العلاقات العربية محمد الخالدي وريهام الفوزان.

المصدر
كونا
الوسوم
12 أكتوبر، 2023
0 32 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك إسبانيا بالعيد الوطني لبلاده

12 أكتوبر، 2023

الأرصاد الجوية: طقس نهاية الأسبوع حار نهارا ورطب نسبيا ومائل للحرارة أول الليل ومعتدل آخره

12 أكتوبر، 2023

دولة الكويت تعرب عن قلقها بشأن تطورات التصعيد بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

12 أكتوبر، 2023

دولة الكويت: العمل المتعدد الأطراف هو الطريق الأمثل للتصدي لتحديات نزع السلاح من المنطقة

12 أكتوبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى