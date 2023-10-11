السيستاني يدعو العالم إلى الوقوف في وجه التوحش الفظيع في غزة

السيستاني يدعو العالم إلى الوقوف في وجه التوحش الفظيع في غزة

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي الحسيني السيستاني في بيان اليوم الأربعاء العالم إلى الوقوف في وجه التوحش الفظيع الذي يحدث في غزة “ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاته لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم”.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما يوم السبت الماضي عندما اجتاح مسلحون ينتمون لها مستوطنات إسرائيلية مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وأخذ عشرات الرهائن إلى غزة.

ورد الاحتلال بغارات جوية على غزة دمرت أحياء بأكملها وفرضت “حصارا شاملا” لمنع وصول الغذاء والوقود إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة ويعتمد الكثير من سكانه على المساعدات الخارجية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس اليوم الأربعاء إن الكهرباء انقطعت بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل.

وقال السيستاني “إن إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم المستمرة منذ سبعة عقود بنيله لحقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة”.

وأضاف البيان “ومن دون ذلك فستستمر مقاومة المعتدين وتبقى دوّامة العنف تحصد مزيدا من الأرواح البريئة”.