الداخلية: التعاون مع “التربية” يسفر عن العثور على الطالب المفقود وهو بحالة صحية جيدة

الداخلية: التعاون مع “التربية” يسفر عن العثور على الطالب المفقود وهو بحالة صحية جيدة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الجهات الأمنية تلقت بلاغاً يفيد باختفاء طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في احدى المدارس الخاصة.

واضافت انه على الفور انتقل رجال الأمن الى موقع البلاغ وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان الطالب خرج من المدرسة في اتجاه احدى المناطق القريبة وأثناء تتبع خط سيره، قام الطالب المفقود بالإتصال بذويه وأبلغهم بمكان تواجده، حيث تم التوجه إلى موقعه وعثر عليه وتم استلامه من قبل ذويه وهو بحالة صحية جيدة.