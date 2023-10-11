وزیر المالیة فھد الجارالله یصدر قراراً بإحالة 27 موظفاً وقیادیاً ممن استوفوا شروط الإحالة للتقاعد في الھیئة العامة للاستثمار

أصدر وزیر المالیة ورئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للاستثمار فھد عبدالعزیز الجارالله الیوم قراراً بشأن إحالة 27 موظفاً وقیادیاً من جميع قطاعات الهيئة العامة للاستثمار إلى التقاعد ممن استوفوا شروط الإحالة للتقاعد، وذلك بھدف إتاحة الفرصة لموظفي الھیئة للنمو والمساهمة في تطویر العمل والارتقاء به.

كما وجه الوزیر المعنیین بالھیئة العامة للاستثمار بفتح إعلانات لسد الشواغر من داخل وخارج الھیئة بأسرع وقت ممكن، بالاضافة إلى اتخاذ هذه السياسة لتجديد الدماء وإتاحة الفرص للكوادر الوطنية.