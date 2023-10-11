الأزهر الشريف: دعم الفلسطينيين “واجب ديني والتزام أخلاقي”

أكد الأزهر الشريف اليوم الأربعاء أن دعم الفلسطينيين من خلال القنوات الرسمية يمثل “واجبا دينيا وشرعيا والتزاما أخلاقيا” مطالبا الحكومات العربية والإسلامية باتخاذ موقف “جاد وموحد” في وجه “الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم لاستباحة الصهاينة لكل حقوق الفلسطينيين المدنيين الأبرياء”.

ودعا الازهر الشريف في بيان الدول العربية والإسلامية إلى “أن تستشعر واجبها ومسؤولياتها الدينية والتاريخية وتسارع إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية على وجه السرعة وضمان عبورها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وطالب بإجراء “تحقيق دولي في جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها ولا يزال في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول”.

وأكد أن الدعم الغربي اللامحدود واللاإنساني للكيان الصهيوني ومباركة جرائمه وما نراه من تغطيات إعلامية غربية متعصبة ومتحيزة ضد فلسطين وأهلها هي “أكاذيب تفضح دعاوى الحريات التي يدعي الغرب أنه يحمل لواءها ويحميها”.

وبين أن ذلك الدعم يؤكد “سفسطائية في تزييف الحقائق والكيل بمكيالين وتضليل الرأي العام العالمي والتورط في دعم غطرسة القوة على الفلسطينيين المدنيين الأبرياء وتفتح المجال واسعا لارتكاب أبشع جرائم الإرهاب الصهيوني في فلسطين”.

وجدد الأزهر الشريف تحيته لصمود أبناء فلسطين العزيزة وتقديره لتشبثهم بأرضهم الغالية وتمسكهم بالبقاء فوق ترابها “مهما كان الثمن والتضحيات” مشددا على أن “الأرض أمومة وعرض وشرف”.

وأوضح في رسالة موجه لأولئك المتمسكين بأرضهم “أنه خير لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانا وأبطالا وشهداء من أن تتركوها حمى مستباحا للمستعمرين الغاصبين واعلموا أن في ترك أراضيكم موتا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد”.

وبين أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون والحصار الخانق لقطاع غزة هو “إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان ووصمة عار يسطرها التاريخ بعبارات الخزي والعار على جبين الصهاينة وداعميهم ومن يقف خلفهم”.

وقال الازهر الشريف “وليعلم العالم أجمع بل لتعلم الدنيا كلها أن كل احتلال إلى زوال إن آجلا أم عاجلا طال الأمد أم قصر”.