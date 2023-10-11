حسن جوهر: تخصيص ما يناهز 4 ملايين دينار لجناح الكويت في معرض البستنة بقطر هدر للمال العام يتطلب تحقيقا فوريا

قال النائب د. حسن جوهر ان الميزانية المخصصة لإقامة جناح الكويت في المعرض الدولي للبستنة في الدوحة (اكسبو 2023) والتي تتراوح ما بين 3 الى 4 ملايين دينار هي الأ كبر ما بين 80 دولة مشاركة، مطالبا وزير النفط باعتباره مسؤولا عن البيئة بفتح تحقيق فوري فيما يعد هدرا للمال العام.

وأضاف جوهر في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الامة ان ” الصدمة الأخرى أن الجناح الكويتي هو الجناح الوحيد من بين كل الدول المشاركة الذي لم يكتمل إنشاؤه حتى الأن رغم مرور اكثر من أسبوع على الافتتاح الرسمي للمعرض ولا يزال مهجورا حتى الآن”.

وكشف جوهر أن “الفريق الكويتي المتواجد الآن في الدوحة غير موجود في جناحنا بالمعرض لعدم اكتماله إضافة إلى عدم وجود أي تمثيل إعلامي كويتي لتغطية هذه الفعاليات ونشر ما يتعلق بسمعه الكويت في مجال البستنه والبيئة امام الراي العام العالمي”، معتبرا ان “هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق”.

وطالب جوهر الوزراء المعنيين وبالدرجة الأولى وزير النفط باعتباره المسؤول الأول عن البيئة بفتح تحقيق فوري في هذا الملف ومعرفة أسباب تضخم التكاليف المالية وعدم اكتمال الجناح حتى الان”.

وتساءل ” لماذا تم استبعاد الفريق الإعلامي الكويتي لتغطية فعاليات هذه البستنه”، مؤكدا ان هذا الموضوع سيكون من ضمن المواضيع الرقابية المهمة التي سيتابعها من خلال الأسئلة البرلمانية.

وقال “اذا اقتضى الأمر سنطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة المسؤولين عن هذا الموضوع الذي يمثل بدرجة كبيرة هدرا في المال العام، مؤكداً أن ” الأهم من ذلك سمعة الكويت خارجيا خاصة في محيط دول مجلس التعاون التي يرفع لها الجميع اليوم القبعة تقديراً لتطورها”.