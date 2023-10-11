السكنية: توقيع عقد تنفيذ البنية التحتية لمشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيعها عقد المناقصة الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعدالعبدالله الإسكاني مع شركة جيزهوبا جروب الصينية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن شركة (جيزهوبا جروب) الصينية كانت من إحدى الشركات العشرة التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة (رقم م.ع.ر.س 1303 – 2022/2023).

وأضافت أن الشركة تقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية والقانونية وجرى دراسة مستنداتها بعناية بعد الانتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن العقد سيتم تنفيذه وفق جدول زمني معد من قبل مختصين في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث حددت مدة تنفيذه ب 1460 يوما (4 سنوات) في حين بلغت القيمة المالية له 230ر345 مليون دينار كويتي (حوالي 1ر1 مليار دولار أمريكي).

وأضافت أن المشروع سينفذ على مساحة 6400 هكتار على بعد 27 كيلو مترا من غرب الكويت ويتكون من 10 بنود للأعمال الرئيسية تبدأ بإزالة المعوقات القائمة داخل المشروع ومن بعدها مباشرة تنفيذ طبقات الاسفلت الأولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية والجسور والانفاق وطرق المنطقة الاستثمارية ( 4I و 6I) في المشروع.

وذكرت أن العقد يشمل كذلك بنودا خاصة في تنفيذ أعمال شبكات خدمات البنية التحتية (شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه قليلة الملوحة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية للطرق الرئيسية وطرق المنطقة الاستثمارية 4I و 6I في المشروع.

وبينت المؤسسة أن العقد يحتوي على تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وانارة الطرق وعبارات الكيبلات الكهربائية (KV132,KV400) وأعمال إشارات الوميض وكاميرات المراقبة والمطبات الصناعية للمناطق المحددة بالطرق الرئيسية اضافة الى تنفيذ أعمال الحزام الشجري وتنفيذ أعمال خزان للمياه المعالجة وخزانين لمياه الأمطار.