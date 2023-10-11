بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 59.03 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 59.03 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 03ر59 نقطة ليبلغ مستوى 43ر6592 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 89ر0 في المئة.

وتم تداول 181 مليون سهم عبر 11231 صفقة نقدية بقيمة 5ر42 مليون دينار (نحو 6ر129 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 66ر17 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5494 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر0 في المئة من خلال تداول 8ر94 مليون سهم عبر 3805 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 3ر28 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 70ر75 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7191 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر1 في المئة من خلال تداول 7426 مليون سهم عبر 7426 صفقة بقيمة 2ر33 مليون دينار (نحو 2ر101 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 98ر29 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5402 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 6ر60 مليون سهم عبر 2606 صفقات نقدية بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو 2ر22 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(دبي الأولى) و(التخصيص) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(صناعات) و(أعيان) فكانت الأكثر تداول الناحية القيمة في حين كانت شركات (ورقية) و(اكتتاب) و(عقار) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.