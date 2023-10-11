سقوط تشكيل اجرامي مكون من 5 متهمين بـ10.000 زجاجة خمر مستوردة و103 برميل محلي

الداخلية: سقوط تشكيل اجرامي مكون من 5 متهمين بـ10.000 زجاجة خمر مستوردة و103 برميل محلي

11 أكتوبر، 2023
0 160 أقل من دقيقة

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط أي سلوكيات مخالفة للقانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القاء القبض على تشكيل اجرامي مكون من 5 متهمين يديرون مصنعاً للخمور المحلية في مخيم بمنطقة بر الرحية، وبتفتيش الموقع تم العثور على (10,000) زجاجة خمر مستوردة و(103) برميل يحتوي على خمور محلية الصنع، والمعدات المستخدمة بعملية التصنيع، وجاري احالة المتهمين لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
11 أكتوبر، 2023
0 160 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك إسبانيا بالعيد الوطني لبلاده

12 أكتوبر، 2023

الأرصاد الجوية: طقس نهاية الأسبوع حار نهارا ورطب نسبيا ومائل للحرارة أول الليل ومعتدل آخره

12 أكتوبر، 2023

دولة الكويت تعرب عن قلقها بشأن تطورات التصعيد بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

12 أكتوبر، 2023

دولة الكويت: العمل المتعدد الأطراف هو الطريق الأمثل للتصدي لتحديات نزع السلاح من المنطقة

12 أكتوبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى