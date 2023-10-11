الداخلية: سقوط تشكيل اجرامي مكون من 5 متهمين بـ10.000 زجاجة خمر مستوردة و103 برميل محلي

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط أي سلوكيات مخالفة للقانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القاء القبض على تشكيل اجرامي مكون من 5 متهمين يديرون مصنعاً للخمور المحلية في مخيم بمنطقة بر الرحية، وبتفتيش الموقع تم العثور على (10,000) زجاجة خمر مستوردة و(103) برميل يحتوي على خمور محلية الصنع، والمعدات المستخدمة بعملية التصنيع، وجاري احالة المتهمين لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية