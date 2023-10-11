الداخلية: البرجس يجتمع مع عدد من قائدي مركبات أجرة مطار الكويت لبحث شكاواهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم

الداخلية: البرجس يجتمع مع عدد من قائدي مركبات أجرة مطار الكويت لبحث شكاواهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم

بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اجتمع وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس اليوم الأربعاء الموافق 2023/10/11 مع عدد من قائدي أجرة مطار الكويت الدولي وذلك بحضور الوكيل المساعد لشئون الأمن العام والمرور والعمليات اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري وعدد من قيادات قطاع أمن المنافذ.

واستمع الفريق البرجس إلى مطالب وشكاوى واقتراحات قائدي أجرة مطار الكويت الدولي للوقوف على مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها.

ومن جانبهم شكر قائدي مركبات الأجرة المؤسسة الأمنية على تعاونها واستجابتها السريعة لبحث شكواهم والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.