سمو ولي العهد يتسلم الدعوتين الموجهتين لسمو أمير البلاد من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية مع رابطة الأسيان والقمة العربية الأفريقية

سمو ولي العهد يتسلم الدعوتين الموجهتين لسمو أمير البلاد من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية مع رابطة الأسيان والقمة العربية الأفريقية

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوتين الموجهتين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان والمزمع عقدها 20 أكتوبر 2023 في مدينة الرياض وحضور القمة العربية الأفريقية والمزمع عقدها 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقام بتسليم الدعوتين لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.