وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ونظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبداللهيان

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني ويبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة

11 أكتوبر، 2023
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تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين أمير عبداللهيان جرى خلاله بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الشيخ سالم الصباح أكد أهمية ضمان عدم اتساع دائرة الصراع والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وصون أرواح المدنيين الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة كما تم بحث عدد من الموضوعات الاخرى محل الاهتمام المشترك.

المصدر
كونا
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11 أكتوبر، 2023
0 39 أقل من دقيقة

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