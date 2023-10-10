البحرين تعلن تقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين

أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن “ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة اصدر توجيهاته بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها”.

وأضافت أن هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إطار مواقف البحرين ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت المملكة.

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل حول حجم المساعدات.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان عنيف وغير مسبوق يشنه الاحتلال الاسرائيلي لليوم الرابع على التوالي راح ضحيته حتى الان 830 شهيدا و 4250 جريحا وذلك في أعقاب عملية (طوفان الاقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر فجر السبت الماضي ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.