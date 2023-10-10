وزير الإسكان: ضم الضاحية الثانية من مشروع جنوب سعد العبدالله الى جدول التوزيعات

وزير الإسكان: ضم الضاحية الثانية من مشروع جنوب سعد العبدالله الى جدول التوزيعات

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ضم الضاحية الثانية من مشروع جنوب سعد العبدالله والتي كانت مخصصة للمنتجات الإسكانية الى جدول التوزيعات ومباشرة توزيعها لأصحاب طلبات التخصيص.

وقال الرقبة في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن موافقة مجلس الإدارة على المقترح الخاص بإضافة قسائم ضاحية المنتجات الاسكانية (الضاحية الثانية) في مشروع جنوب سعد العبدالله إلى جدول التوزيعات الأسبوعي جاء بهدف زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين وزيادة حجم المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة.

وأكد الحرص على توفير الرعاية السكنية لأصحاب الطلبات وايجاد مزيد من التسهيلات بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر.

ولفت إلى أن المؤسسة حريصة ومن خلال هذه القرارات على توسيع حجم المستفيدين من القسائم السكنية في المشاريع التي تحظى بإقبال من المواطنين حيث ستعلن المؤسسة قريبا عن رفع تاريخ الأولوية التاريخية ضمن المشروع وتغطية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية القائمة.

وكانت المؤسسة انتهت لغاية آخر الشهر الماضي من توزيع 9413 قسيمة ضمن مشروع جنوب سعد العبدالله لأصحاب الأولوية التاريخية حتى نهاية ديسمبر 2006.