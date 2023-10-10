“الأغذية العالمي” يطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات لأكثر من 800 ألف شخص بغزة والضفة

“الأغذية العالمي” يطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات لأكثر من 800 ألف شخص بغزة والضفة

أطلق برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية يواجهون ظروفا صعبة ويفتقرون للغذاء والماء والإمدادات الأساسية.

وطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان بإدخال مساعداته الإنسانية الحيوية لاغاثة مئات الآلاف الفلسطينيين تحت القصف والحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا البرنامج بالتزامن مع عمليته إلى إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة مطالبا بتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية”.

وشدد البيان على “حاجة البرنامج العاجلة إلى التمويل إمكانية الوصول من أجل تلبية احتياجات السكان” مشيرا الى الحاجة لما مجموعه 17.3 مليون دولار في الأسابيع الأربعة المقبلة لمعالجة هذا الوضع الانساني الحرج”.

وأوضح أن البرنامج يقوم بتوسيع عمليات توزيع المساعدات الغذائية الطارئة بسرعة حيث قام أمس الاثنين بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتوزيع المواد الغذائية الجاهزة للأكل على 73 ألف شخص بينما يستمر يوميا بالتوزيع على النازحين في الملاجئ وسط مخاوف من نفاد الموارد الحيوية في المدينة مثل الغذاء والمياه والكهرباء.

وإزاء “تضرر البنية التحتية ما يعيق بشدة إنتاج الغذاء وشبكات التوزيع” عبرت المنظمة الانسانية الدولية عن “القلق إزاء نفاد المواد الغذائية في المتاجر المحلية مع نفاد الإمدادات” بسبب القصف العشوائي المتواصل.

كما أشار الى أن “كافة الحدود والمعابر بين الضفة الغربية وغزة مغلقة ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة نتيجة منع دخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها”.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان عنيف وغير مسبوق يشنه الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي راح ضحيته حتى الآن 830 شهيدا وو4250 جريحا.