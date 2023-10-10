وزير الخارجية يلتقي نظيره الهنغاري على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي بمسقط

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية هنغاريا الصديقة بيتر سيارتو وذلك على هامش أعمال الإجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الإتحاد الأوروبي في دورته ال27 والتي تنعقد يومي 9 و 10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة لا سيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات المذكورة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والمغالطات التاريخية الواردة فيه وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008 والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت وهنغاريا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والبناء على ما تم إنجازه خلال زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى العاصمة الهنغارية بودابست في شهر يوليو الماضي في العديد من الميادين الحيوية والهامة واستكشاف الفرص المتاحة بينهما بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.