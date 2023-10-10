عبد الله الأنبعي يقترح ربط جميع الجهات الحكومية التعليمية مع ديوان الخدمة على تطبيق “سهل”

أعلن النائب عبد الله تركي الأنبعي عن تقدمه باقتراح برغبة بربط جميع الجهات الحكومية التعليمية مع ديوان الخدمة المدنية لتسهيل الإجراءات الوظيفية على تطبيق سهل، ونص الاقتراح على ما يلي:

يعاني كثير من المواطنين الكويتيين عند إجراء المعاملات الوظيفية من طلب مستندات عدة من جهات تعليمية مختلفة مثل: (وزارة التربية والجامعات والهيئات والتعليم العالي) الأمر الذي يسبب ضيق الوقت والجهد البدني غير المرغوب فيه والتنقل من مكان إلى آخر وكثرة الازدحام المروري، و من أجل توفير لهم سبل الراحة للمواطنين وتقديم الخدمات الممتازة كافة وتقليل الضغط على الجهات المعنية ومن أجل تطور الدولة وتنميتها ومواكبة التطور في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية واستخدام الأساليب الحديثة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

“ربط جميع الجهات الحكومية التعليمية مثل (وزارة التربية والتعليم والجامعات والهيئات والتعليم العالي) مع ديوان الخدمة المدنية لتسهيل الإجراءات الوظيفية على تطبيق سهل”.