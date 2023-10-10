من الاجتماع

وزير الداخلية يترأس اجتماعاً أمنياً مع القيادات الأمنية

10 أكتوبر، 2023
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استمراراً للاجتماعات الدورية مع قيادات وزارة الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات الامنية في البلاد ، ترأس رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء الموافق 2023/10/10، اجتماعاً أمنياً مع عدد من الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس .

واستمع الوزير من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الى الخطط الأمنية التي يتم تطبيقها ميدانيا ، كما اطلع على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن بمختلف المواقع.

ووجه الخالد بتكثيف الانتشار الامني في جميع انحاء البلاد، وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والراجلة للتعامل الفوري مع أية سلبيات.

واعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية مؤكداً ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها داعياً جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية كالعهد بهم دائماً.

المصدر
وزارة الداخلية
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10 أكتوبر، 2023
0 59 دقيقة واحدة

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