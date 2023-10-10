الهلال الأحمر الكويتي يوزع مواد غذائية يومية على الفلسطينيين في مراكز الإيواء بقطاع غزة

الهلال الأحمر الكويتي يوزع مواد غذائية يومية على الفلسطينيين في مراكز الإيواء بقطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء أن فريقا تابعا لها يتولى توزيع مواد غذائية ووجبات يومية على الأشقاء في قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الهلال الأحمر الكويتي على الوقوف إلى جانب المتأثرين والضحايا في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم الراهنة.

وقالت البرجس إنه تم اليوم توزيع الحصص الغذائية والوجبات اليومية على النازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء من خلال فريق الهلال الأحمر الكويتي الموجود هناك كما تم التواصل أيضا مع الأشقاء في الهلال الاحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والاغاثية بشكل عاجل.

ولفتت إلى أن الهلال الأحمر الكويتي يسخر إمكاناته كافة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته نتيجه العدوان الإسرائيلي.

وذكرت أنه بتعاون بين الجمعية والهلال الأحمر المصري تم تجهيز قافلة مساعدات ومستلزمات طبية للأشقاء في قطاع غزة كما سيقوم الهلال الأحمر الكويتي بالكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحثت البرجس المواطنين والقطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في دعم حملة (أغيثوا فلسطين) التي أطلقتها الجمعية لمصلحة الشعب الفلسطيني ومساعدته في مواجهة هذه الأزمة التي يعيشها حاليا مشيرة إلى أن الجمعية ستستقبل التبرعات المادية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت إلى أن الجمعية لن تتوقف عن إرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي غاشم كما تتابع عن كثب كل احتياجات الفلسطينيين في القطاع بالتعاون مع المنظمات الانسانية العاملة في المجال الإنساني.