الأمين العام “للتعاون الخليجي”: دول المجلس عازمة على جعل مؤتمر المناخ بالإمارات نقطة فارقة

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد إن دول المجلس عازمة على مواصلة جهودها مع العالم لمواجهة تداعيات التغير المناخي وجعل مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام نقطة فارقة وعلامة مميزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي أمام اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض الوزراء الخليجيون المعنيون بالتغير المناخي على هامش فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونوه البديوي في كلمته بالبيان الختامي الذي أصدره المجلس الأعلى في دورته (43) (ديسمبر2022 بالرياض) والذي أكد على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة: أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي.

كما لفت إلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في الركائز الأربع لنهج الاقتصاد الدائري للكربون: خفض الانبعاثات واعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والمساهمات المحددة وطنيا لدول المجلس وتعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي.

وأعرب عن شكره للسعودية على التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع مثمنا اي نفس الوقت جهود القائمين على أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 الذي تستضيفه الرياض

وبحث الوزراء الخليجيون في اجتماعهم الاستراتيجيات اللازمة للدفاع بالعمل المناخي لضمان أمن النمو والازدهار الاقتصادي بالمنطقة.

كما تناولوا عددا من القضايا المناخية بشأن التخفيف والتكيف والتمويل والاستثمار والحصيلة العالمية مع تبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حولها.