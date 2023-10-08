المتسابقان الكويتيان فارس رمضان وحمد الحداد يحققان المركزين الثاني والثالث في الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم للموتوسيرف بكرواتيا

المتسابقان الكويتيان فارس رمضان وحمد الحداد يحققان المركزين الثاني والثالث في الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم للموتوسيرف بكرواتيا

حقق المتسابقان الكويتيان فارس رمضان وحمد الحداد المركزين الثاني والثالث على التوالي في منافسات الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم للموتوسيرف التي استضافتها كرواتيا على مدار ثلاثة أيام.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية مرزوق الديحاني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن البطولة شهدت منافسات قوية بين 120 متسابقا يمثلون 20 دولة.

وأضاف الديحاني أنه بهذه النتيجة استطاع المتسابق رمضان “تصدر الترتيب العام للبطولة وتحقيق لقب الموسم 2023 كما حقق المتسابق الحداد لقب الوصيف” في فئة (جونيور).

وانطلقت الجولات الثلاث السابقة في مايو الماضي إذ أقيمت الأولى في مدينة برلين الألمانية والثانية في رودي الإيطالية في يونيو ثم (باستاد) السويدية في أغسطس.

يذكر أن الـ(موتوسيرف) تم ضمها إلى الاتحاد الدولي للرياضات المائية وتعد حاليا لعبة أساسية تكون من ضمن الألعاب الأولمبية 2025 والتي ستقام في الصين.