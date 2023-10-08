الكتيبة الأولى من الحرس الاسكتلندي التابعة للجيش البريطاني تصل إلى دولة الكويت للمشاركة في التمرين العسكري المشترك “الدرع الحديدي 1”

وصلت إلى دولة الكويت الكتيبة الأولى من الحرس الاسكتلندي التابعة للجيش البريطاني للمشاركة في التمرين العسكري (الدرع الحديدي 1) الذي سينفذ من قبل (لواء صالح المحمد الآلي 94) اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى الثاني من نوفمبر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي اليوم الأحد إن (الدرع الحديدي 1) يعد من التمارين المشتركة التي ينفذها الجيش الكويتي بالتعاون مع الجيش البريطاني بغية التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات بين الجانبين الصديقين.