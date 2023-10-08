الدوري الإنكليزي: أرسنال يهزم مانشستر سيتي ويلحق بجاره توتنهام الى الصدارة

حسم أرسنال مواجهته المرتقبة مع مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي بالفوز عليه 1-صفر في مباراة القمة على ملعب الامارات في شمال لندن الاحد في المرحلة الثامنة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وسجل هدف ارسنال الوحيد مهاجمه البرازيلي غابريال مارتينيلي في الدقيقة 86 بعدما دخل بديلا مطلع الشوط الثاني.

ورفع ارسنال رصيده الى 20 نقطة، متساويا مع جاره في شمال لندن توتنهام لكن الاخير يتفوق عليه في الصدارة لانه سجل اهدافا اكثر.

وثأر ارسنال بالتالي لخسارته ذهابا وايابا في الدوري الموسم الماضي أمام سيتي، ما ادى الى خسارته اللقب في الامتار الاخيرة.

اما مانشستر سيتي، فلقي خسارته الثانية تواليا في الدوري بعد سقوطه امام ولفرهامبتون المتواضع في المرحلة الماضية، ففشل في استعادة الصدارة وبقي رصيده عند 18 نقطة متراجعاً الى المركز الثالث.

ولم يشارك جناح ارسنال الانكليزي الدولي بوكايو ساكا لعدم تعافيه من اصابة تعرض لها خلال المباراة التي خسرها فريقه امام لنس الفرنسي في دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع.

في المقابل، استمر غياب لاعب وسط مانشستر سيتي المؤثر الاسباني رودري بداعي الايقاف وكذلك صانع العابه البلجيكي كيفن دي بروين الذي سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

بدأت المباراة بايقاع سريع من قبل الفريقين وكاد مانشستر سيتي يفتتح التسجيل عبر مدافعه الكرواتي الدولي يوشكو غفارديول لكن لاعب وسط ارسنال ديكلان رايس انقذ الموقف بتشتيت الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى، ثم عادت الى المهاجم النروجي العملاق ارلينغ هالاند حولها رأسية باتجاه المدافع الهولندي نايثان أكيه لكن الاخير اطاحها عالياً (5).

وارتكب حارس مرمى ارسنال الجديد الاسباني دافيد رايا خطأ فادحا لدى تشتيت احدى الكرات العائدة اليه، فارتطمت بقدم المهاجم الارجنتيني خوليان الفاريس وارتدت الى الشباك الخارجية.

وفي مطلع الشوط، اشرك مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا الجناح مارتينيلي بدلا من المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار.

وغاب مارتينيلي عن مباريات فريقه الخمس الاخيرة بداعي الاصابة.

وسدد مارتينيلي اول كرة بين الخشبات الثلاث لفريقه لكن محاولته كانت ضعيفة (52)..

وبعدما هدأ ايقاع المباراة معظم فترات الشوط الثاني، نجح ارسنال في تسجيل هدف الفوز بعدما وصلت كرة امامية داخل المنطقة باتجاه الالماني كاي هافيرتس الذي حضرها باتقان الى مارتينيلي فسددها الأخيرة قوية اصطدمت بأكيه وخدعت الحارس البرازيلي ايدرسون.

تعادل مثير

وانتهت مباراة برايتون وليفربول بتعادل مثير 2-2 ورفع ليفربول رصيده الى 17 نقطة في المركز الرابع، وبرايتون الى 16 نقطة في المركز السادس.

وكان اللقاء الاول لليفربول في الدوري بعد سقوطه بطريقة مثيرة امام توتنهام المتصدر في المرحلة الماضية 1-2 في مباراة اثارت جدلا بعد الخطأ الفاضح الذي ارتكبه الجهاز التحكيمي ولا سيما حكام الفيديو المساعد (في ايه ار) الذين اعترفوا بذلك وقدموا اعتذارهم لليفربول الذي طالب مدربه الالماني يورغن كلوب بعد ايام باعادة المباراة.

وكان الكولومبي لويس دياس سجل هدف الافتتاح في المواجهة ضد توتنهام لكنه لم يحتسب بداعي التسلل ليتبين بعد ذلك انه لم يكن كذلك وبعدة سنتيمترات.

ثم سجل توتنهام هدف الفوز في الثواني الاخيرة، ليلحق بليفربول خسارته الاولى هذا الموسم.

بالعودة الى لقاء برايتون وليفربول الأحد، كان اصحاب الارض الطرف الافضل في البداية ونجحوا في افتتاح التسجيل بواسطة العاجي سيمون ادينغرا (20)، رد ليفربول بقوة بتسجيله هدفين اواخر الشوط الاول بواسطة مهاجمه المصري محمد صلاح، الاول عندما تابع كرة عرضية داخل المنطقة بيسراه داخل الشباك (40) قبل يترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبت لصالح فريقه (45+1).

وفي الشوط الثاني، سنحت لليفربول فرصة لتعزيز تقدمه لكن الهولندي راين غرافنبرخ اصاب العارضة منتصف الشوط الثاني قبل ان ينجح برايتون في ادراك التعادل عبر مدافعه وقائده لويس دانك مستغلا ركلة حرة ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (78).

وحاول كل من الفريقين الخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن من دون جدوى.

وانتهت مباراة وست هام ونيوكاسل على الملعب الاولمبي في لندن بالتعادل 2-2 ايضا في سيناريو مماثل.

افتتح وست هام التسجيل بواسطة التشيكي توماس كوتشيك (8).

ورد نيوكاسل بهدفين سريعين في الشوط الثاني عبر مهاجمه السويدي الكسندر ايزاك (57 و62)، بيد ان وست هام رفض الاستسلام ونجح في الخروج بنقطة واحدة عندما ادرك له الغاني محمد قدوس التعادل بتسديدة من مشارف المنطقة (89).