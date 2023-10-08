الداخلية: سقوط آسيوي بـ2 كيلو من الشبو حاول تهريبها عن طريق الشحن الجوي

الداخلية: سقوط آسيوي بـ2 كيلو من الشبو حاول تهريبها عن طريق الشحن الجوي

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها، تمكن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك من احباط محاولة تهريب (2) كيلو من مادة الشبو المخدرة عن طريق الشحن الجوي.

فمن خلال تكثيف عمليات البحث والتحري للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة الدولية) عن مهربي المواد المخدرة توصلت الى معلومات تفيد بوجود عملية تهريب كمية من المواد المخدرة عن طريق طرد بريدي قادم عبر الشحن الجوي.

وعلى ضوء ذلك تم التنيسق مع الإدارة العامة للجمارك وبعد اعداد كمين محكم تم ضبط المتهم وهو آسيوي الجنسية أثناء قيامه باستلام الطرد البريدي، وتبين ان الطرد يحتوي على مصباح طاولة (أبجورة) ومخبأ بداخلها الشبو بطريقة سرية، وتم احالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.