العداء الكيني كلفن كيبتوم

الكيني كيبتوم يفوز بماراثون شيكاغو ويسجل زمنا عالميا جديدا

8 أكتوبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

فاز العداء الكيني كلفن كيبتوم اليوم الأحد بماراثون شيكاغو مسجلا رقما قياسيا عالميا جديدا هو ساعتين و35 ثانية، ليصبح أول رجل ينهي السباق في أقل من ساعتين ودقيقة ويقترب من حاجز الساعتين.

وحطم كيبتوم /23 عاما/ الزمن العالمي السابق بفارق 34 ثانية، حيث كان مواطنه إليود كيبشوج حطم الزمن القياسي في العام الماضي في ماراثون برلين ،عندما أنهى السباق في زمن بلغ ساعتين ودقيقة وتسع ثوان.

واستطاع كيبتوم أن ينهي السباق بفارق 3 دقائق و27 ثانية أمام مواطنه بينسون كيبروتو، الفائز بالسباق في العام الماضي، وبثلاثين ثانية أخرى أمام البلجيكي بشير عبدي صاحب المركز الثالث.

وفشل كيبتوم في تحطيم الزمن العالمي لكيبشوج بفارق 16 ثانية تقريبا في لندن في نيسان/أبريل الماضي.

هذه هي أول مرة يتم فيها تحطيم الزمن القياسي في منافسات الرجال خارج برلين في آخر 21 عاما.

وتم تسجيل الأرقام القياسية الثمانية الأخيرة في برلين بألمانيا.

المصدر
د ب أ
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8 أكتوبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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