“القوى العاملة” تبدأ باستقبال الطلبات الخاصة بدعم العمالة للمشاريع متناهية الصغر

بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد استقبال الطلبات الخاصة بدعم العمالة للمشاريع متناهية الصغر ومزاولة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخص لهم وذلك بإدارة العمل في منطقة الأندلس بمحافظة الفروانية.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي على هامش جولة تفقدية بمناسبة بدء فتح ملفات واستقبال الطلبات إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (1037) لسنة 2023 بإضافة بند جديد الى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.

وبين العتيبي أنه تم في اليوم الأول استقبال 107 معاملات فتح ملف و80 استفسارا بالقسم الخاص لإدارة صرف المزايا مشيرا إلى أن المتقدم يجب ان يكون مستوفيا للشروط ومنها الحصول على رخصة الأنشطة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (وزارة التجارة) والتسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (صاحب عمل).

وأكد سعي الهيئة لتسخير جميع الجهود وازالة المعوقات أمام أصحاب العمل معربا عن شكره لجميع العاملين في القطاعات المختصة ب(القوى العاملة) على سرعة الإنجاز ولأصحاب الاعمال التوفيق والنجاح.