السعدون يستقبل ممثلي عدد من جمعيات النفع العام

السعدون يستقبل ممثلي عدد من جمعيات النفع العام

8 أكتوبر، 2023
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استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم وفدا من ممثلي عدد من جمعيات النفع العام.

وضم الوفد كلا من رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، ورئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله الرضوان، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية د.محمد الفيلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح.

كما ضم الوفد رئيسة مجلس إدارة الرابطة الوطنية لأمن المعلومات د.صفاء زمان، ورئيسة مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال التنموية غدير الجمعة، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة الثلاب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية د.صالح العنزي، ورئيس مجلس إدارة رابطة الأدباء حميدي المطيري.

المصدر
الدستور
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8 أكتوبر، 2023
0 26 أقل من دقيقة

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