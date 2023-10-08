“هيئة الاتصالات” تضيف 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق “سهل” الحكومي

أطلقت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ثلاث خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) تخص (الإفراج الجمركي) و(الطيف الترددي) و(الأفراد).

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إن خدمات الإفراج الجمركي تتيح طلب إفراج جمركي (استيراد) وطلب إفراج جمركي (استيراد مؤقت) وطلب افراج جمركي (تصدير مؤقت) وطلب افراج جمركي (تصدير).

وأضافت أن خدمات الطيف الترددي تتيح إصدار تصريح الخدمات الراديوية البحرية وإصدار تصريح الخدمات الراديوية لهواة اللاسلكي إضافة إلى الإفراج عن أجهزة الاتصالات.

وأفادت بأن خدمات الأفراد تتيح للمستخدم طلب حجب أو رفع الحجب عن المحتويات الالكترونية مشيرة إلى أنها ستطلق المزيد من خدماتها عبر التطبيق وفق خطة مستقبلية قريبة.

يذكر أن (سهل) تم إطلاقه في سبتمبر 2021 ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.