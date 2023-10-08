وزير الشؤون: الكويت تولي اهتماما بالغا بكبار السن وتعزيز دورهم في المجتمع

قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأحد إن الكويت تولي اهتماما بالغا بكبار السن مؤكدا أهمية تعزيز دور المسنين في المجتمع ورفع نسبة الوعي بالمشاكل التي يواجهونها.

وذكر الشيخ فراس الصباح في كلمة له في ختام الاحتفال ال33 لليوم العالمي للمسنين تحت شعار (رضاهم جنة) أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بالمسنين من خلال ما نصت عليه المادة (11) من الدستور وعليه تم اصدار القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

وأضاف أن هذا القانون يوفر كل أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والترفيهية من خلال الخدمات التي تقدمها إدارة رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية عن طريق مراكز الخدمة المتنقلة في جميع المحافظات والتي تخدم أكثر من 3500 مسنا ومسنة.

وأكد أن (الشؤون) توفر السكن الملائم والرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن ممن لا عائل لهم وذلك عبر خدمات الرعاية الإيوائية موضحا أن عدد كبار السن المستفيدين من (بطاقة أولوية) بلغ نحو 31 ألف مسنا ومسنة وبلغ عدد المستفيدين من لوحات المركبات المخصصة لمواقف كبار السن أكثر من 4300.

وشدد على استمرار السعي لرد الجميل لكبار السن من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم في خدمة كبار السن بقطاع الرعاية الاجتماعية المتمثل في إدارة رعاية المسنين وعلى كافة الجهود المبذولة منهم.

وقام الوزير فراس الصباح بجولة في المعرض المقام على هامش الاحتفال والذي شاركت به عدة مؤسسات حكومية والشركات الطبية التي توفر المعدات الطبية المساندة.

جانب من مراسم التكريم خلال الاحتفال

جانب من مراسم التكريم خلال الاحتفال

جانب من مراسم التكريم خلال الاحتفال

الفنانان الكويتيان جاسم النبهان وطارق العلي في إحدى فقرات الاحتفال