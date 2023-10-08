“الصحة”: 81% نسبة الإنجاز في مشروع مستشفى الصباح الجديد

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد إنجاز 81 بالمئة من مشروع مستشفى الصباح الجديد أحد المشاريع المدرجة بخطة التنمية لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتوسيع رقعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان عقب جولة تفقدية قام بها وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الجولة تهدف إلى وقوف على آخر الأعمال الإنشائية للمشروع في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الصحية التنموية.

وأضافت الوزارة أن وزير الصحة استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن نسب إنجاز المشروع موجها باستكمال المتطلبات اللازمة لتسريع نسب الإنجاز لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا.

وأوضحت أن المشروع يتألف من 3 مبان منفصلة تشمل مبنى المستشفى الرئيسي والخدمات المركزي ومواقف السيارات لافتة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 512 سريرا ويضم 73 عيادة خارجية و105 أسرة للعناية المركزة وغيرها من المرافق والأقسام اللازمة لإدارة وتشغيل المستشفى.

وزير الصحة لدى تفقده مشروع مستشفى الصباح الجديد

وزير الصحة خلال تفقده مشروع مستشفى الصباح يوجه بتسريع نسب الانجاز