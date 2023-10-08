قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف بالمدفعية جنوب لبنان ردا على تعرض مواقعه للقصف

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام اليوم الاحد ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت بالمدفعية مناطق في جنوب لبنان ردا على تعرض مواقع له في (مزارع شبعا) و(جبل الشيخ) المحتلة للقصف من الداخل اللبناني.

واضافت الوكالة في بيان ان “اصوات انفجارات ضخمة ترددت في انحاء قرى (العرقوب) و(حاصبيا) في جنوبي لبنان صباح اليوم فيما تعرضت مراكز في (رويسات العلم) وموقع (الردار) جنوبي لبنان لقصف مدفعي عنيف”.

ونقلت الوكالة عن “المقاومة الإسلامية في لبنان” قولها في بيان انها “هاجمت بشكل مباشر بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة صباح اليوم ثلاثة مواقع للاحتلال الاسرائيلي في منطقة (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة”.

واضافت ان “المواقع التي تم استهدافها هي (الرادار) و(زبدين) و(رويسات العلم)”.