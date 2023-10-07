عباس لماكرون: التصعيد في المنطقة سببه الرئيسي انسداد الأفق السياسي 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، إن التصعيد الذي تشهده المنطقة، سببه الرئيسي هو انسداد الأفق السياسي.

وأشار عباس لدى تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا واستمرار إرهاب المستوطنين، في ظل صمت دولي شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم”.

وقال، عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن “إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بحق شعبنا في الاستقلال والسيادة، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”.

وأكد أن “عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا، هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع احد تحمل نتائجه”.

ودعا عباس، الرئيس الفرنسي إلى “التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا من قبل قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين”.

وبحسب الوكالة أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بدعم حل الدولتين والعمل على وقف التصعيد الحاصل وإجراء الاتصالات مع الاطراف كافة.

من جهته دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي إلى العمل الجدي لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، يفضي إلى منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال تلقي اشتية اتصالين هاتفيين من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أكد فيهما حاجة القضية الفلسطينية لحلول سياسية لا أمنية.

وحمل اشتية إسرائيل كامل المسؤولية عما يجري، داعيا دول العالم إلى “أن تلقي بثقلها لإنهاء الاحتلال، الذي يشكل صاعق التفجير الدائم للصراع في المنطقة طالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه”.