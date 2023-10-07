وزير الشباب يكرم أبطال الكويت أصحاب الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الـ19

كرم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم السبت أبطال الكويت ممن حققوا ميداليات متنوعة ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19.

وقد أقيم حفل التكريم قبيل انطلاق قمة الجولة الرابعة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) بين فريقي القادسية والعربي على ستاد جابر الدولي بحضور المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان.

وأعرب الوزير العيبان في تصريح صحفي عن الفخره والاعتزاز بـ”أبطال آسيا الذين حققوا نتائج مشرفة وميداليات متنوعة في الدورة” مؤكدا حرص الحكومة على تسخير كل الإمكانات والموارد لدعم الرياضيين بما يسهم في تحقيقهم أفضل النتائج.

واحتفى الجمهور الحاضر بالأبطال الرماة عبدالله الطرقي صاحب الميدالية الذهبية ضمن منافسات (سكيت – فردي) وفضية (سكيت – زوجي مختلط) مع إيمان الشماع وكذلك طلال الطرقي صاحب الميدالية الفضية في منافسات (تراب – فردي) وفضية (تراب – فرق) إلى جانب عبد الرحمن الفيحان وخالد المضف.

كما تم الاحتفاء بالعداء يعقوب اليوحة صاحب الميدالية الذهبية في منافسات (110 أمتار حواجز) واللاعب يوسف الشملان (برونزية المبارزة) وكذلك منتخب الكويت لكرة اليد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحقق وفد الكويت المشارك في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو – حتى اليوم – عشر ميداليات منها ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات.

الوزير العيبان يكرم العداء يعقوب اليوحة

جانب من التكريم

الوزير العيبان يكرم الرامي عبدالله الطرقي

أبطال الكويت يحييون الجماهير التي بادلتهم التحية