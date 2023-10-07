تركيا: إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية بالإجماع

أعيد اليوم السبت انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على جميع أصوات المندوبين البالغ عددهم 1399 صوتا في المؤتمر الاستثنائي الرابع للحزب.

وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء أن أردوغان شكر في كلمة ألقاها عقب ظهور نتائج التصويت زملاءه على الثقة التي منحوها له “وأطلق عمليا الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية التي ستعقد في 31 مارس 2024.

وقال أردوغان “في انتخابات 31 سنكرر النجاح الذي تحقق في 14 و28 مايو من هذا العام في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونبدأ عهدا جديدا في الحكم على المستوى البلدي”.

ويرأس أردوغان حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه في أغسطس 2001 وبعد مرور عام فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر 2002.