وزارة الصحة: الإجازات المرضية الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ عبر تطبيقي “كويت صحة” و”سهل”

أعلنت وزارة الصحة دخول الإجازات المرضية الإلكترونية حيز التنفيذ مبينة أنه بالإمكان التقديم والحصول عليها عبر تطبيقي (كويت صحة) و(سهل) وذلك بعد اعتماد هذه الآلية من الجهات المختصة في البلاد.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي اليوم السبت إلى خطوات الحصول على (المرضية) عبر تطبيق (كويت صحة) إذ بعد تسجيل الدخول في التطبيق والمصادقة على ذلك يتم وضع خيار تقارير الإجازات الطبية ثم خيار طلب إجازة مرضية إلكترونية وبعد ذلك يتم تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب حتى يظهر إشعار يفيد بإنشاء المرضية بنجاح.

وأضاف أنه بالإمكان حفظ نسخة إلكترونية منها أو طباعتها في حال أراد الموظف الاحتفاظ بنسخة ورقية.

ولفت الى أنه في حال استخدام تطبيق (سهل) فيمكن التقديم على الإجازة المرضية الإلكترونية عبر اختيار خيار (خدمات) وذلك ضمن الخيارات الموجودة في أسفل الشاشة الرئيسية في التطبيق ثم اختيار وزارة الصحة ضمن قائمة وزارات ومؤسسات الدولة.

وبين أنه يتم بعد ذلك وضع خيار (الإجازات المرضية) ثم خيار (طلب إجازة مرضية إلكترونية) ومن ثم ادخال البيانات موضحا أنه بعد تسجيل الإجازة سيظهر إشعار تسجيل الطلب بنجاح وإمكانية تحميل المستند أو طباعته ورقيا.

وأكد السند أنه يمكن التقديم على إجازة مرضية إلكترونية ليوم واحد فقط باستخدام المنصات الرقمية في المرة الواحدة وتكون بنفس تاريخ يوم التقديم مضيفا أنه ليس بالإمكان الحصول على ثلاثة أيام متتالية بطلب واحد عبر التطبيق وإنما كل يوم من الاجازة المرضية يتم تقديمه على حدة.

ولفت الى أنه يمكن تكرار هذه الخطوة ثلاث مرات في الشهر كحد أقصى وفي كل مرة يمكن الحصول على يوم واحد فقط وبحد أقصى ثلاثة أيام في الشهر و15 يوما في السنة.

وذكر أنه بعد استنفاذ جميع الأيام المتاح فيها الحصول على الإجازة المرضية الإلكترونية يتم التقديم على المرضية عبر الحضور للمراكز الصحية مع مراعاة ما يترتب على ذلك من ضوابط واشتراطات بالنسبة لعدد أيام المرضيات المسموح فيها بالسنة.