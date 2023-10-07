وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط لتعزيز الشراكة والتعاون

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه المذكرة تسهم في بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملين في الوزارة بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية وبرامج القدرات التي يقدمها المعهد والتي تدعم جهود التنمية في البلاد.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين وزير المالية فهد الجارالله والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي.