وزارة التربية

“التربية” تدعو أولياء أمور طلبة الـ12 العلمي لحضور اللقاء التنويري المفتوح للاختبارات الموحدة للقبول

7 أكتوبر، 2023
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دعت وزارة التربية أولياء أمور طلبة الصف الـ12 العلمي لحضور اللقاء التنويري المفتوح حول الاختبارات الوطنية الموحدة للقبول وذلك يومي التاسع والعاشر من أكتوبر الحالي على مسرح وزارة التربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحفي اليوم السبت إن هذا اللقاء يأتي بناء على توجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع بأهمية التوعية بالاختبارات الوطنية الموحدة للقبول.

وأضاف الوهيدة إن اللقاء يهدف إلى إرشاد الطلبة الراغبين في التقدم للتخصصات الطبية والهندسية للقبول في خطتي البعثات الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2025/2024.

وأوضح أن اللقاء التنويري سيقام في الفترة المسائية داعيا الراغبين في الحضور إلى التسجيل عبر حساب وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية أو من خلال الرابط التالي (https://arbreq.moe.edu.kw/registerem).

المصدر
كونا
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7 أكتوبر، 2023
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