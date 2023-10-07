بورصة الكويت تنظم ورشة عمل حول معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المدرجة

نظمت بورصة الكويت، سوق الاوراق المالية الرسمي لدولة الكويت، ورشة عمل حول معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المدرجة يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، وذلك بالتعاون مع شركة سستينبل سكوير للاستشارات. وقد سلطت الورشة الضوء على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والاستدامة المؤسسية، إضافة إلى بيان الأهمية المتزايدة لهذين العاملين في قرارات المستثمرين الدوليين والمؤسسيين.

هذا وقد أقيمت الورشة احتفاءً بأسبوع المستثمر العالمي السنوي، والذي بدأ يوم الاثنين وذلك من خلال نسختة السابعة والتي تمتد من 2 إلى 8 أكتوبر 2023، وسيقوم أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وأصحاب المصالح الآخرين من خلال أسبوع المستثمر العالمي بتعزيز وعي المستثمرين وحمايتهم. كما يمكن للاعضاء المشاركين اختيار أي أسبوع آخر في شهري أكتوبر أو نوفمبر لإجراء الأنشطة المتعلقة بهذا الاسبوع.

كما تركز حملة هذا العام على موضوعي مرونة المستثمرين والتمويل المستدام، إضافةً إلى مواضيع أخرى مثل منع الاحتيال، وأساسيات الاستثمار، والتكنولوجيا والتمويل الرقمي. كما أنه يمكن للاعضاء المشاركة تحديد مواضيع ذات صلة بأسواق المال الخاصة بهم.

من اليمين إلى اليسار: فاطمة هاشم- مساعد مدير الاستدامة المؤسسية و هيا كالو- مدير ادارة تطوير الأعمال و منعم بن للاهم- المدير التنفيذي لشركة سستاينيبل سكوير للاستشارات وبدر النصف – نائب رئيس إدارة علاقات الاستثمار المؤسسي

وبهذه المناسبة، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: “سعت بورصة الكويت منذ التأسيس إلى رفع مستوى الوعي للمشاركين في سوق المال الكويتي، وأن يكون السوق على دراية بأحدث الممارسات والمعايير المتبعة في مجتمع الاستثمار الدولي، بما في ذلك المتعلقة بمجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والاستدامة المؤسسية.”

واضافت: “يعد تنظيم هذه الورشة دليل على حرص البورصة المستمر على زيادة وعي المشاركين في السوق حول أحدث الممارسات في إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وأهميتها، ومختلف المعايير المتبعة في هذا المجال. أود أن أتقدم بالشكر لشركة سستينبل سكوير للاستشارات، واتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.”

من جانبه، قال منعم بن للاهم، المدير التنفيذي لشركة سستينبل سكوير للاستشارات: “تؤكد المبادرة مع بورصة الكويت إلتزامنا برفع معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في المنطقة، حيث تعمل الشركة على خلق قيمة مضافة لكافة المصدرين في السوق، إضافةً إلى العمل على تحفيز التحول نحو نظام عمل أكثر استدامة ومسؤولية في الاقتصاد الكويتي. أتقدم بالشكر إلى بورصة الكويت، واتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.”

هذا ويشكل تنظيم الدورات التدريبية جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وجهودها المستمرة لتزويد المشاركين في السوق بفهم متعمق لعمل أسواق المال، والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفعالة تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين. كما تتماشى مع الهدف 4 – التعليم الجيد – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

من ورشة العمل